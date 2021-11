Por meio de suas redes sociais, o Cruzeiro divulgou nesta quarta-feira (24) que 57 mil ingressos já foram adquiridos pela China Azul para o duelo com o Náutico, a ser realizado nesta quinta (21), às 20h, no Mineirão, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o último balanço da Raposa, restavam menos de 4.500 bilhetes disponíveis.

O confronto marca a despedida do atacante Rafael Sóbis dos gramados e do volante Ariel Cabral do Cruzeiro.

O time celeste soma 47 pontos, na 13ª colocação da Série B; o Timbu é o oitavo colocado, com 52.

Leia mais:

Títulos, 200 jogos, ‘La Banda': Ariel Cabral revisita sua trajetória pela Raposa

Luxa espera que o Cruzeiro lute por títulos do Mineiro e da Copa do Brasil e pelo acesso em 2022

Com contrato se encerrando, Léo Santos espera permanecer na Toca: ‘me vejo na próxima temporada’