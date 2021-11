Em entrevista divulgada pela TV Cruzeiro, nesta terça-feira (23), o técnico Vanderlei Luxemburgo convoca a torcida celeste para o jogo contra o Náutico, na quinta (25), no Mineirão (mais de 40 mil ingressos já foram vendidos). Ele aproveita a deixa para dizer que espera que, em 2022, a diretoria da Raposa possa montar um elenco que brigue por títulos.

"Que este jogo de final de temporada se torne algo importante para a próxima temporada. Em 2022, é uma obrigação do Cruzeiro montar uma equipe que busque o acesso à Primeira Divisão e possa chegar o mais longe possível na Copa do Brasil, uma semifinal, uma final... Que possamos brigar por acesso e conquistas de Campeonato Mineiro e Copa do Brasil e, na temporada seguinte, pensar em Libertadores, onde o Cruzeiro tem que estar", declara.

Luxa também lamenta o fracasso na luta pelo acesso neste ano, mas procura valorizar o empenho dos jogadores do plantel atual.

"(Contra o Náutico) não é o jogo dos nossos sonhos. Queríamos estar disputando a vaga na Primeira Divisão e chegar já classificado. Seria uma festa do acesso. Infelizmente não foi possível. Não podemos reclamar dos jogadores, porque em momento algum afrouxaram. Trabalharam bastante", diz.

Vanderlei Luxemburgo e o Cruzeiro ainda não chegaram a um acordo para renovação de contrato. No entanto, o treinador já disse em outras oportunidades que ambas as partes estavam perto de selar a prorrogação do vínculo.

