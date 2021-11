No mesmo dia em que o Cruzeiro foi punido com multa e perda de mando de campo, em função de um episódio de injúria racial na partida contra o Remo, no último dia 28, o atacante Vitor Leque também foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Nesta terça-feira (23), o atleta recebeu quatro jogos de suspensão e terá que pagar R$ 300.

O avante virou réu por ter xingado a arbitragem do mesmo confronto no Independência, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele foi enquadrado no artigo 243-F do CBJD: “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto (Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 2009)”.

Diante do Remo, Leque havia recebido o cartão vermelho. Já cumpriu um confronto de suspensão e terá que ficar fora de mais três.

Leia mais:

Com contrato se encerrando, Léo Santos espera permanecer na Toca: ‘me vejo na próxima temporada’

Títulos, 200 jogos, ‘La Banda’: a dois dias de fim de ciclo, Cabral revisita trajetória pela Raposa

Com mais de 40 mil ingressos já comercializados para quinta, Cruzeiro terá seu maior público no ano