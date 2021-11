Vindo por empréstimo do Ituano em junho, Léo Santos soma até agora 11 partidas, sendo dez como titular, e dois gols pelo Cruzeiro. Nessa trajetória, alternou altos e baixos, com um início promissor, perda de espaço no elenco no decorrer da Série B e a retomada da titularidade. Restando um duelo na temporada, fica a expectativa quanto ao seu futuro na Toca.

O contrato se encerra em dezembro, e o atleta deixa claro o desejo de permanecer na Raposa.

"Jogar no Cruzeiro é uma felicidade imensa. Me vejo na próxima temporada aqui. Mas sobre questão contratual, procuro deixar para meu empresário resolver. Já teve boatos. Quero ficar, quero permanecer, é meu pensamento. Mas deixo para ele resolver o que é melhor para mim e para o clube", afirmou o zagueiro, que aproveitou para fazer um balanço nessa passagem pelos celestes.

"Minha trajetória foi muito boa, vejo como positiva. Procurei dar meu melhor. Zagueiro era um ponto negativo no clube quando cheguei. A torcida cobrava. Eu cheguei, fiz gols. No futebol, a gente tenta não deixar cair (o rendimento) e buscar espaços. Procurei trabalhar mesmo depois de perder a titularidade. E agora estou tendo novamente a oportunidade para ajudar o Cruzeiro", disse.

2022

Permanecendo ou não na Raposa, Léo Santos opina sobre o que é preciso para o clube alcançar o objetivo de subir à Série A em 2022, após duas temporadas de fracassos.

“A gente tem que encarar a Série B como ela merece. Série B é uma coisa, Série A é outra. Tem que se jogar cada partida como se fosse a última. Foi um ano em que a gente lutou, batalhou para buscar objetivo que era o acesso. Infelizmente não veio, mas fica o aprendizado para que em 2022 não haja o mesmo risco e que o time faça um bom campeonato”, comentou.

O Cruzeiro encerra sua participação nesta Segunda Divisão na quinta-feira (25), às 20h, contra o Náutico.

Leia mais:

Com mais de 40 mil ingressos já comercializados para quinta, Cruzeiro terá seu maior público no ano

Cruzeiro é punido com multa e perda de mando de campo por conta de episódio de injúria racial

Em meio a indefinições e com Mattos na mira, Cruzeiro completa 50 dias sem diretor de futebol