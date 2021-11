O Cruzeiro informou que mais de 40 mil ingressos já foram adquiridos pela China Azul para o último jogo do time na temporada, contra o Náutico, nesta quinta-feira (25), às 20h, no Mineirão, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto marcará a despedida do atacante Rafael Sóbis dos gramados e do volante Ariel Cabral do clube mineiro.

Este será o maior público da Raposa em 2021. Até agora, o recorde é o triunfo por 2 a 0 em cima do Brusque, no dia 9 de novembro, pela 35ª rodada, também no Gigante da Pampulha. Foram 32.979 pagantes naquela ocasião.

Nesta partida diante do Timbu, haverá a modalidade solidária que dará a oportunidade dos torcedores pagarem meia entrada ao levar 1 kg de alimento não perecível. Todos os bilhetes são vendidos neste link.

VALORES DOS INGRESSOS

Setor amarelo superior/inferior: R$ 20 (inteira), R$ 10 (sócio), R$ 10 (meia) e R$ 10 (meia solidária)

Setor vermelho superior: R$ 40 (inteira), R$ 20 (sócio), R$ 20 (meia) e R$ 20 (meia solidária)

Setor vermelho inferior: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia) e R$ 30 (meia solidária)

Setor roxo superior: R$ 80 (inteira), R$ 40 (sócio), R$ 40 (meia) e R$ 40 (meia solidária)

Setor roxo inferior: R$ 100 (inteira); R$ 50 (meia) e R$ 50 (meia solidária)

