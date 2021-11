Vindo de três jogos seguidos sem vencer (duas derrotas e um empate), o Cruzeiro falhou pelo segundo ano seguido na luta pelo acesso à Primeira Divisão. Pior: o time continua com risco de ser rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. Para afastar definitivamente a possibilidade de descenso, os celestes têm apenas seis partidas – incluindo o desta segunda-feira (1), contra o Vila Nova-GO, no Independência, pela 33ª rodada – para atingir a pontuação mínima que os impeça de cair para a Terceirona.

A sequência final da Raposa engloba também outros dois desafios em casa, perante Brusque (9/11) e Náutico (data a definir) e três como visitante, diante de Londrina (5/11), Vitória (14/11) e Sampaio Corrêa (a definir).

Se repetir o desempenho que teve no primeiro turno, perante esses seis oponentes, o Cruzeiro alcançará o objetivo de permanecer na Série B do Brasileiro.

No turno, a Raposa superou Brusque (2 x 1) e Náutico (1 x 0) e empatou com Vila (0 x 0), Londrina (2 x 2), Vitória (2 x 2) e Sampaio Corrêa (1 x 1), obtendo dez pontos nesses duelos.

Caso repita a dose, o time celeste, atualmente com 39 pontos, iria a 49, extinguindo o risco da degola.

Fala, professor!

Para o técnico Vanderlei Luxemburgo, a equipe mineira descarta qualquer possibilidade de queda para a Série C, mesmo no momento atual.

"Sobre a Terceira Divisão, nunca tocamos neste assunto aqui. Tínhamos pontuação para brigar pela classificação (à Série A). A derrota (para o Remo, na última quinta-feira) foi doída, e o torcedor tem todo o direito de reclamar bastante e repudiar a derrota. Temos que lamber a ferida e visar ao próximo duelo”, disse o treinador.

História

O confronto desta segunda será o 11º entre Cruzeiro e Vila Nova-GO. Na história do duelo, foram seis vitórias dos azuis, três empates e um triunfo da equipe goiana.

Leia mais:

Cruzeiro corre o risco de perder pontos pelo caso de injúria racial contra o Remo? Entenda

Cruzeiro trabalha para identificar torcedor que cometeu injúria racial contra jogador do Remo

Cruzeiro já não pode atingir menor pontuação para acesso na história dos pontos corridos da Série B