Após quatro partidas seguidas sem ganhar, o Cruzeiro voltou a vencer. Neste domingo (3), os celestes tiveram pela frente o Brasil de Pelotas, lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, no Independência, pela 28ª rodada da competição. Sem dar chance para o azar, a Raposa obteve êxito em sua missão e conquistou um triunfo por 2 a 0, com gols dos atacantes Vitor Leque e Thiago, ainda no primeiro tempo.

A última vitória dos comandados de Vanderlei Luxemburgo havia sido no dia 11 de setembro, no 1 a 0 para cima da Ponte Preta, na Arena do Jacaré. De lá para cá, acumulou três empates, com Operário-PR, Vasco e Guarani e uma derrota para o CSA, antes do confronto com os gaúchos.

O resultado fez os azuis subirem para o 12º lugar, agora com 35 pontos, afastando a ameaça do fantasma do rebaixamento.

Se neste domingo o desafio foi contra o pior time do campeonato, na próxima sexta-feira (8), às 21h30, a parada será diante do líder da Série B, o Coritiba, no Couto Pereira.

O jogo

O Cruzeiro dominou o primeiro tempo, não dando brechas ao lanterna e acuando o time gaúcho. Apesar disso, a Raposa demorou a abrir o placar. Mas quando o fez, emplacou outro tento logo em seguida. Aos 40 minutos, Vitor Leque fez um belo gol, e aos 45, Thiago ampliou, após uma furada que acabou se tornando um drible antes da conclusão para as redes.

Adriano chegou a anotar outro, antes da saída para o intervalo, mas a arbitragem assinalou irregularidade no lance.

Na segunda etapa, o Cruzeiro poderia ter ampliado a contagem, mas passou a maior do tempo administrando a vantagem de dois gols. No finalzinho, emplacou várias chances para marcar o terceiro tento. Falhou nas finalizações e saiu de campo com o placar de 2 a 0 mesmo.

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres (Rhodolfo), Ramon, Brock e Matheus Pereira; Adriano (Claudinho), Lucas Ventura (Flávio) e Giovanni (Wellington Nem); Bruno José, Vitor Leque (Dudu) e Thiago

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

BRASIL DE PELOTAS

Marcelo; Vidal, Alan Dias, Héverton e Kevin (Paulinho); Wesley, Sousa (Renatinho) e Rildo (Patrick); Netto (Gabriel Poveda), Erison e Rone (Caio Rangel)

Técnico: Jerson Testoni

DATA: 3 de outubro de 2021 (domingo)

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Bruno Arleu de Araújo (FIFA), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sá (CBF), todos do Rio de Janeiro.

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

CARTÕES AMARELOS: Rone, Caio Rangel e Kevin (Brasil de Pelotas)

GOLS: Vítor Leque aos 40 minutos e Thiago aos 45 do primeiro tempo