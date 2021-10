Não deu outra! A vontade de continuar avançando dentro da equipe fez Vitor Leque fazer o primeiro gol para o Cruzeiro no jogo deste domingo (3), contra o Brasil de Pelotas, no Independência, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro da série B.

Aos 40 minutos da primeira etapa, em um toque certeiro, Leque balançou as redes e colocou a Raposa na frente.

O jogador atuou no profissional pela primeira vez saindo do banco de reservas na derrota para o CSA e como titular no empate com o Guarani. E neste domingo, começou novamente entre os 11 principais. O segundo gol foi de Thiago, aos 45 minutos.

Ao fim do primeiro tempo, Vitor foi indagado sobre o gol e a confiança do técnico Luxemburgo depositada sobre ele. “Um momento inesquecível, ele é um professor com muitos títulos, fico muito grato”, disse ao Premiere.

