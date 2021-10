Neste domingo (3), o Cruzeiro venceu o Brasil de Pelotas, no Independência. O resultado de 2 a 0 para a Raposa foi motivo de comemoração dos celestes e também abriu espaço para questionamentos sobre o planejamento do clube para 2022. Vanderlei Luxemburgo foi firme em afirmar que já demonstrou interesse em dar continuidade ao seu trabalho na Toca.

Segundo ele, já houve uma conversa com o presidente Sérgio Rodrigues sobre planos. Resta saber se o planejamento que ele tem será aceito e seguido pelo Cruzeiro. "Quero participar de um projeto, senão não vale a pena”, declarou o técnico.

O projeto em questão, segundo Luxa, foca na busca por jogadores com características de Primeira Divisão e que “tenham peso para vestir a camisa do Cruzeiro”.

Salários

Vanderlei falou ainda sobre o atraso de salários. “Os jogadores têm que estar comprometidos em levar o Cruzeiro para a Primeira Divisão, e o Cruzeiro Esporte Clube tem que estar comprometido com os jogadores naqueles compromissos que tem”.

Luxemburgo disse que quer repetir o plano de 2002/3, quando ajudou a reerguer o time. No entanto, reconhece que há vários precedentes: "a temporada não é de um mês; é de um ano.”

O técnico citou durante a entrevista um encontro com Pedro Lourenço, empresário do Supermercado BH e um dos patrocinadores do Cruzeiro. Os assuntos serão justamente o futuro do time.

Leia mais:

Cruzeiro supera o lanterna Brasil de Pelotas e sobe para o 12º lugar da Série B

Jovem Vitor Leque marca seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro

Coluna informa quem seria o bilionário envolvido no projeto clube-empresa do América