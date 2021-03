Com uma campanha instável neste início de Campeonato Mineiro, o Cruzeiro terá mudanças na retomada do torneio, que está interrompido a partir desta segunda-feira (22), por determinação do governo de Minas.

Ainda não está definida uma data para o retorno das partidas, nem se a ordem dos confrontos prevista na tabela inicial do torneio será mantida.

Certo é, que independentemente de quem será o próximo adversário, a Raposa não vai poder contar com o zagueiro Eduardo Brock e o lateral-esquerdo Matheus Pereira, expulsos na derrota por 1 a 0 para o América, no último domingo, no Independência.

Brock recebeu o cartão vermelho após cometer pênalti em Léo Passos, já nos últimos instantes da partida.

Já Pereira foi advertido com dois cartões amarelos, em um intervalo de dois minutos, já nos acréscimos do segundo tempo do confronto.

Retornos

Para o lugar do zagueiro, a Raposa provavelmente ter o retorno de Manoel, em processo de transição do departamento médico para a preparação física, após sofrer com um desconforto muscular nas últimas semanas.

No mesmo estágio de recuperação de Manoel está Matheus Neris. Titular nos dois primeiros jogos do time celeste no Estadual, o volante se recupera de uma lesão no músculo adutor na coxa direita.

Em relação ao possível substituto de Matheus Pereira na sequência do torneio, Alan Ruschel - improvisado no meio-campo diante do Coelho - surge como principal opção, já que a equipe estrelada não tem outro especialista da função no elenco.

Caso a sequência dos jogos prevista na tabela inicial for mantida, o próximo adversário da Raposa no Mineiro será o Tombense, no Mineirão.

Com sete pontos em cinco jogos, o Cruzeiro ocupa atualmente a quinta colocação na tabela de classificação,