Após o anúncio da liberação de torcedores nos estádios de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (9), o Cruzeiro emitiu um comunicado oficial, avaliando como “positiva” a decisão do prefeito Alexandre Kalil, mas ressaltando que o jogo contra a Ponte Preta será mantido para a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

“O Cruzeiro avaliou a reunião como positiva, mas decidirá onde jogar seus próximos duelos posteriormente. Serão levadas em conta as questões técnicas e financeiras, todos os prós e contras, sempre pensando no melhor para o clube e para o torcedor. No entanto, no momento, o foco está totalmente voltado para a partida de sábado, contra a Ponte Preta, em Sete Lagoas”, emitiu em nota oficial.

O duelo seguinte ao da Macaca será diante do Operário-PR, no dia 16 de setembro, pela 24ª rodada da Série B. Segundo apurou a reportagem, este jogo também será disputado na Arena do Jacaré.

O primeiro confronto com a presença da torcida celeste na temporada foi com o Confiança, em 20 de agosto, no Mineirão. Naquela ocasião, a Prefeitura apontou aglomeração de pessoas no estádio, assim como no embate Atlético x River Plate dois dias antes.

