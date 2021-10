Jogadores do Cruzeiro e Remo em disputa no jogo do dia 20 de julho, no Baenão, em Belém. Jogadores do Cruzeiro e Remo em disputa no jogo do dia 20 de julho, no Baenão, em Belém.

O Cruzeiro enfrenta o Remo nesta quinta-feira (28), às 21h30, no Independência, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Raposa ocupa a 12ª colocação, com 39 pontos; o time paraense vem uma posição abaixo, com 38.

As duas equipes vêm de derrota. Os celestes sofreram um 1 a 0 para o Avaí, e o Leão Azul levou de 1 a 0 para a Ponte Preta.

Provável escalação do Cruzeiro

Contra o Avaí, não estiveram presentes o técnico Vanderlei Luxemburgo, o meia Giovanni e o volante Adriano. Os três tiveram que cumprir suspensão, por conta do terceiro cartão amarelo, e voltam ao Cruzeiro.

O lateral-esquerdo Matheus Pereira está cuidando de uma fratura no cotovelo direito. O substituto natural, Jean Victor, passou por tratamento oftalmológico, mas treinou normalmente nessa terça-feira (26). Mesmo assim, não é uma certeza para a equipe titular.

Claudinho segue cumprindo isolamento social em decorrência da Covid-19. Ele testou positivo antes da viagem do time para Florianópolis.

Provável escalação do Remo

No Remo, que treina no CT Lanna Drumond, nenhum problema ou desfalque foi notificado.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor (Felipe Augusto); Lucas Ventura (Ariel Cabral), Adriano e Giovanni; Bruno José, Vitor Leque e Thiago

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

REMO

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Kevem, Marlon e Raimar; Marcos Júnior, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Lucas Tocantins, Victor Andrade e Neto Pessôa

Técnico: Felipe Conceição

DATA: 28 de outubro de 2021 (quinta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Douglas Schwengber da Silva, auxiliado por Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor. Trio do Rio Grande do Sul.

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-FIFA), do Rio de Janeiro

TRANSMISSÃO: Sportv e Premiere

