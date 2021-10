O primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro Sub-20 terminou em 1 a 1, na Arena Vera Cruz, em Betim, no último domingo (24). E no próximo (31), às 10h, no Independência, América e Cruzeiro voltam a se enfrentar, valendo o título estadual.

Garçom, vice-artilheiro da Raposa na temporada e de contrato renovado até dezembro de 2023, o meia-atacante Igor Lemos ressalta a necessidade de “ajustar algumas coisas” para o duelo de volta, na busca pela taça.

“Final é assim. Quem erra menos durante 180 minutos sai campeão, e é com este intuito que ajustaremos nossa preparação nesta semana com o professor Paulo (Ricardo). Quem se aproximar mais do perfeccionismo dará um passo importante na direção do caneco. Será um jogo difícil, porém, acreditamos muito no nosso grupo e no peso que a camisa do Cruzeiro tem em finais”, afirmou.

Igor Lemos, destaque do time sub-20 do Cruzeiro

Nesta temporada, pelo Cruzeiro, Igor Lemos já colaborou com oito gols (o artilheiro é Daniel JR, com nove) e sete assistências.

Leia mais:

Giovanni, do Cruzeiro: ‘os goleiros adversários estão defendendo tudo’

Sérgio Santos Rodrigues afirma que renovações de Luxemburgo e Fábio para 2022 estão encaminhadas

Sérgio Santos Rodrigues revela prazo para quitar salários atrasados dos jogadores do Cruzeiro