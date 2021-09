No empate com o São Paulo, por 0 a 0, na noite deste sábado (25), o Atlético não pôde contar com Diego Costa, Savarino e Keno. Depois dos desfalques dos três atacantes na partida pelo Brasileirão, o técnico Cuca disse não descartar a presença do trio diante do Palmeiras, nesta terça-feira (28), em jogo que decide o primeiro finalista da Copa Libertadores.

“Eles estão evoluindo muito bem, todos os três. Eu não descartaria nenhum. Vamos esperar até o último momento”, disse Cuca.

Diego Costa se lesionou no primeiro jogo do confronto com o Palmeiras

Diego Costa, Savarino e Keno serão reavaliados pelo departamento médico do Atlético neste domingo. Enquanto os dois primeiros se recuperam de lesões, o camisa 11 não enfrentou o São Paulo por causa de uma virose.

O Galo não informou a gravidade da lesão de Diego Costa na coxa esquerda. Já Savarino iniciou, na última quinta-feira, a transição para os gramados, depois de se recuperar de lesão no tendão do adutor da coxa direita.

Sem as três opções para o ataque, Cuca escalou Hulk e Vargas como titulares contra o São Paulo. No segundo tempo, ele ainda utilizou Eduardo Sasha.

Contar com mais atacantes contra o Palmeiras pode ser fundamental para o Atlético ampliar suas chances de avançar para a final da Copa Libertadores. Afinal, o time alvinegro precisa vencer para se classificar no tempo normal. Se a partida no Mineirão terminar 0 a 0, a vaga na decisão será definida em disputa de pênaltis.

Qualquer empate com gols ou vitória palmeirense dará a classificação para o time paulista.

