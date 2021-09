O técnico Cuca demonstrou satisfação com o empate do Atlético com o São Paulo, por 0 a 0, na noite deste sábado (25), no Morumbi. O treinador destacou que enfrentar o Tricolor fora de casa tende a trazer dificuldades e celebrou o ponto somado como visitante.

“Temos que pensar nas coisas. Você jogar seis pontos com o São Paulo e somar quatro é bom. Se quando começar o campeonato te fizerem essa oferta, você vai aceitar. É mais um jogo de invencibilidade. São 14 jogos”, avaliou o treinador atleticano.

“Neste campeonato, quando você sai como visitante, contra times grandes, se não puder ganhar, levar um ponto para casa pode fazer diferença lá na frente”, complementou.

Cuca levou o Atlético a 14 jogos sem derrotas no Campeonato Brasileiro

Como disse Cuca, o Atlético chegou a 14 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, igualando sua maior série sem derrotas na Era dos Pontos Corridos.

O empate na capital paulista ainda levou o Galo a ampliar sua vantagem sobre o segundo colocado Palmeiras, que foi derrotado pelo Corinthians. Agora a distância para o time alviverde é de oito pontos.

Neste domingo, às 11h, os atleticanos torcerão por um tropeço do Flamengo diante do América, no Independência. O Rubro-negro está a 12 pontos do Atlético, mas tem três jogos a menos que a equipe comandada por Cuca.

Jogadores poupados e mudança de esquema

Contra o São Paulo, Cuca deixou os titulares Mariano, Jair e Nacho Fernández no banco de reservas. Além das mudanças na escalação, o treinador do Atlético mudou o esquema tático para o 3-5-2.

Cuca explicou como preparou a equipe para se posicionar em campo, inicialmente com três zagueiros, mas ressaltou que alterou a formação ao longo da partida.

“As propostas passam a ser boas ou ruins conforme o desempenho dos jogadores em campo e o resultado final, que é sempre o principal. Nós trabalhamos com o Réver em duas situações. A primeira com ele como terceiro zagueiro. Quando vi que o São Paulo estava com forte marcação individual, o Réver passou a ser volante. Ele jogou do lado do Allan e do Nathan. E nós jogamos o Zaracho mais para o lado. Foi quando conseguimos ter mais posse de bola”, salientou.

No segundo tempo, o treinador acionou o banco de reservas e colocou Jair e Nacho em campo. Depois das mudanças, o Galo criou oportunidades de gols, mas não superou o goleiro Tiago Volpi.

“Mudamos o sistema e colocamos jogadores que, supostamente, descansamos. E encorpamos mais no jogo. Tivemos um gol impedido numa jogada bonita. Tivemos chances com Arana, chute do Hulk… Uma bola que tivesse entrado, a proposta do São Paulo seria outra”, observou Cuca.

Leia mais:

Atlético empata com São Paulo no Morumbi e amplia vantagem na ponta da tabela

Ataque do Atlético passa em branco pela primeira vez no Brasileirão depois de 13 rodadas