A vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, neste sábado (9), no Mineirão, representou a centésima partida de Cuca comandando o Atlético como mandante. O retrospecto aponta 75 triunfos, 20 empates e cinco derrotas, com 225 gols marcados e 73 sofridos pelo time alvinegro.

Considerando os jogos como mandante pelo Brasileirão deste ano, são nove vitórias (sobre São Paulo, Atlético-GO, Flamengo, Bahia, Athletico-PR, Palmeiras, Sport, Internacional e Ceará) um empate (com a Chapecoense) e um revés (para o Fortaleza). Campanha que faz do Alvinegro o clube de melhor desempenho em casa na competição.

Já o retrospecto geral do treinador no Galo, juntando as duas passagens, é de 206 partidas, 114 triunfos, 47 igualdades e 45 derrotas.

O próximo compromisso de Cuca e do Atlético também será em casa. Na quarta-feira (13), às 19h, o time mineiro encara o Santos, no Mineirão, pela 26ª rodada do Brasileiro.

