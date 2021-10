O melhor jogador do Atlético na temporada colecionou alguns episódios negativos nos últimos duelos do time. O pênalti perdido contra o Palmeiras, no confronto de ida das semifinais da Libertadores, e a oportunidade desperdiçada, cara a cara com o goleiro, no último lance diante da Chapecoense, na 24ª rodada do Brasileiro, foram alguns dos momentos nebulosos vividos por Hulk, sem balançar as redes há cinco embates, até então. Mas, diante do Ceará, o Vingador recuperou seus “superpoderes” e voltou a protagonizar uma festa à Massa.

Os dois gols marcados pelo camisa 7 sobre o Vozão foram fundamentais para a vitória por 3 a 1 (o outro foi de Diego Costa), neste sábado (9), no Gigante de Pampulha, ajudaram o Alvinegro a colecionar mais três pontos, indo a 53, na liderança da Série A, e alçaram o atacante ao topo da artilharia da competição.

A 25ª rodada ainda terá jogos nesta noite, neste domingo (10) e nesta segunda-feira (11), mas Hulk aparece como principal goleador do campeonato, com dez bolas na rede, até agora.

Na temporada, ele é o artilheiro do time, com 23 tentos, e o principal garçom da equipe, com 12 assistências.

Leia mais:

Após Renato Gaúcho se sentir ‘prejudicado’, Cuca responde: ‘não vai resolver nada falar’

Cuca comemora vitória em seu centésimo jogo como mandante pelo Atlético

Galo bate o Ceará, chega a 17 jogos consecutivos de invencibilidade e segue cada vez mais líder