Atlético e América se enfrentam neste domingo (7), às 16h, no Mineirão, pela 30ª rodada do Brasileirão, com aquela velha máxima do “jogo de xadrez” envolvendo treinadores. Do lado alvinegro, Cuca tenta manter uma invencibilidade sobre o Coelho, na condição de técnico do Galo. Do outro, Marquinhos Santos vai para seu primeiro clássico mineiro sem ter perdido no comando do Alviverde.

Tabu

Cuca defendeu um tabu diante do América. Dirigindo o Atlético, ele soma nove partidas contra o Coelho. Ao todo, são cinco triunfos do treinador e quatro empates. O maior placar desse retrospecto é a goleada por 5 a 2 aplicada no Campeonato Mineiro de 2013, no Independência.

Início positivo

Por sua vez, Marquinhos Santos tem a seu favor o bom início de trajetória no América. Sob a tutela do técnico, o Coelho superou o Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 0, e o Fortaleza, por 2 a 1, no Independência.

Classificação

O Atlético ocupa a liderança do Brasileirão, com 62 pontos, enquanto o América, com 38, busca uma vaga em um torneio sul-americano.

Provável escalação do Atlético

O Galo terá, ao menos, uma mudança em relação ao time titular que bateu o Grêmio, por 2 a 1, na última quarta-feira (3), no Mineirão. Sem Nacho Fernández, suspenso, o Alvinegro pode contar com Vargas entre os 11 principais.

Existe ainda a possibilidade de Mariano voltar à lateral direita, no lugar de Guga. Outra incógnita está na zaga. Titular nas duas últimas partidas do Atlético na temporada, Réver disputa uma vaga com Nathan Silva, que volta a ter condições de jogo, após cumprir suspensão.

O Galo deve ir a campo com Everson; Mariano (Guga), Réver (Nathan Silva), Alonso e Arana; Allan, Jair e Zaracho; Vargas, Hulk e Diego Costa.

Provável escalação do América

O técnico Marquinhos Santos não tem desfalques para o clássico deste domingo.

Por conta disso, a tendência é a de que o Coelho entre em campo com Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Zárate e Rodolfo.

Arbitragem

A arbitragem terá Wilton Pereira Sampaio (FIFA), auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA) e Bruno Raphael Pires (FIFA), todos de Goiás. O VAR ficará a cargo de Elmo Alves Resende Cunha (GO).

Onde assistir

O clássico será transmitido por Globo, SporTV e Premiere.

