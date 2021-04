Logo após o triunfo sobre o Athletic, neste sábado (24), o atacante Hulk deixou clara sua insatisfação com o técnico Cuca, exigindo uma sequência como titular. Já em sua entrevista coletiva, o treinador se mostrou surpreso com a declaração do jogador e disse, em outras palavras, que para ganhar essa série de duelos entre os 11 principais se faz necessário também que o atleta dê uma resposta satisfatória dentro de campo.

“A sequência de minutos é uma coisa recíproca. Você dá essa sequência de minutos, quando o jogador te dá todo o respaldo. Não que ele não esteja dando respaldo, mas eu tenho junto dele o Savarino, o Savinho, o Sasha, o Vargas... São disputas que ocorrem. Tento ser o mais correto possível com todos, mais coerente também. Às vezes a coerência é minha necessidade. Mas isso é muito raro. Ele jogou praticamente todas as partidas comigo, de titular ou entrando no decorrer delas”, afirmou o comandante.

De acordo com Cuca, a titularidade vem de acordo com o desempenho mostrado por cada atleta. “Olho o que o jogador fez em uma partida inteira e faço comparativo com os outros para daí ter minha escalação. Cuido homogeneamente de todos, não individualmente, em detrimento a outro. Cuido de todos de forma igual e com o Hulk também é assim”, disse.

A polêmica se deu exatamente um dia depois de um papo entre o avante e o treinador.

“Tive ontem (sexta) uma conversa com ele, antes do treinamento, e o perguntei em qual posição queria jogar. Ficou decidido que iria atuar de 9. Depois, no decorrer do jogo, vi que ele estava com uma certa dificuldade ali; pus ele na ponta direita, com o Sasha (como centroavante). Depois trouxe o Savarino para a direita, e voltei o Hulk para centroavante. Como eu havia prometido ontem, ele iria jogar os 90 minutos, independentemente de estar bem ou mal, até para ter segurança, não ficar preocupado em ser substituído. Passei essa tranquilidade a ele”, comentou.

E ressaltou que essa situação será tratada internamente, assim como ocorreu nessa sexta-feira. “Conversamos sobre isso ontem. E o teor da conversa minha com ele vai ficar entre nós”, ressaltou.