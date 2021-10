Em 1989, um chute de primeira com o pé esquerdo colocou Cuca para sempre na história da Copa do Brasil. Foi do então camisa 8 do Grêmio o gol da vitória sobre o Sport, por 2 a 1, que deu ao clube gaúcho o título da primeira edição da competição nacional.

Passados 32 anos, Cuca tenta agora conquistar sua primeira taça da Copa do Brasil como treinador. Nesta quarta-feira, às 21h30, sob seu comando, o Atlético inicia confronto com o Fortaleza por uma vaga na decisão. O jogo de ida acontece no Mineirão, enquanto a partida de volta, na quarta-feira seguinte e no mesmo horário, será no Castelão, na capital cearense.

“Na primeira Copa do Brasil, fui campeão da Copa do Brasil com o Grêmio. Como treinador, nunca ganhei. Para ganhar, tem de estar na final. E para estar na final, tem de vencer a semifinal. São jogos iguais, com chances iguais para a gente e para o Fortaleza. Estaremos preparados para fazer um grande jogo”, destacou Cuca.

Feito apenas de Renato Gaúcho

Em mais de três décadas de história da Copa do Brasil, somente Renato Gaúcho conseguiu o feito de ser campeão tanto como jogador quanto como técnico.

Em 1990, Renato ergueu o troféu da competição como atacante do Flamengo. Já em 2007 e 2016, ele foi o comandante nos títulos de Fluminense e Grêmio, respectivamente.

Na atual edição, Renato Gaúcho segue na briga pelo seu quarto título da Copa do Brasil. Enquanto Cuca duelará com Juan Pablo Vojvoda no confronto entre Atlético e Fortaleza, o treinador do Flamengo tentará superar Alberto Valentim, na outra semifinal, diante do Athletico Paranaense.

Felipão é técnico com mais títulos

Entre todos os treinadores que já tiveram a honra de serem campeões da Copa do Brasil, ninguém tem mais títulos que Luiz Felipe Scolari. Ele conquistou o torneio em quatro edições, por três clubes diferentes.

Em 1991, Felipão levou o Criciúma ao título da Copa do Brasil. Já em 1994, foi campeão à frente do Grêmio, enquanto as conquistas de 1998 e 2012 foram como treinador do Palmeiras.

Todos os treinadores campeões da Copa do Brasil

1989 – Cláudio Duarte (Grêmio)

1990 – Jair Pereira (Flamengo)

1991 – Luiz Felipe Scolari (Criciúma)

1992 – Antônio Lopes (Internacional)

1993 – Pinheiro (Cruzeiro)

1994 – Luiz Felipe Scolari (Grêmio)

1995 – Eduardo Amorim (Corinthians)

1996 – Levir Culpi (Cruzeiro)

1997 – Evaristo de Macedo (Grêmio)

1998 – Luiz Felipe Scolari (Palmeiras)

1999 – Valmir Louruz (Juventude)

2000 – Marco Aurélio (Cruzeiro)

2001 – Tite (Grêmio)

2002 – Carlos Alberto Parreira (Corinthians)

2003 – Vanderlei Luxemburgo (Cruzeiro)

2004 – Péricles Chamusca (Santo André)

2005 – Vágner Mancini (Paulista)

2006 – Ney Franco (Flamengo)

2007 – Renato Gaúcho (Fluminense)

2008 – Nelsinho Baptista (Sport)

2009 – Mano Menezes (Corinthians)

2010 – Dorival Júnior (Santos)

2011 – Ricardo Gomes (Vasco da Gama)

2012 – Luiz Felipe Scolari (Palmeiras)

2013 – Jaime de Almeida (Flamengo)

2014 – Levir Culpi (Atlético Mineiro)

2015 – Marcelo Oliveira (Palmeiras)

2016 – Renato Gaúcho (Grêmio)

2017 – Mano Menezes (Cruzeiro)

2018 – Mano Menezes (Cruzeiro)

2019 – Tiago Nunes (Athletico-PR)

2020 – Abel Ferreira (Palmeiras)

