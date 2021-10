Diego Costa não participou da derrota para o Atlético-GO e pode jogar contra o Fortaleza, nesta quarta-feira

O técnico Cuca pode ganhar três reforços para o ataque do Atlético em jogo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (20) , às 21h30, no Mineirão. Depois da derrota para o Atlético-GO, por 2 a 1, o elenco se reapresentou nesta segunda (18), com participações de Diego Costa, Savarino e Eduardo Vargas na atividade com bola na Cidade do Galo.

Embora não tenha lesão constatada, Diego Costa desfalcou o time alvinegro no domingo por ter se queixado de “sentir a perna pesada”. Na rodada anterior, ele foi substituído no intervalo da partida contra o Santos por precaução.

Já Savarino não defende o Atlético desde a vitória sobre o Internacional, por 1 a 0. Nos quatro jogos seguintes, contra Chapecoense, Ceará, Santos e Atlético-GO, o atacante venezuelano esteve em recuperação de uma lesão no tendão do músculo adutor da coxa direita.

Entre os três atacantes, quem está há mais tempo sem jogar é Eduardo Vargas. O chileno defendeu o Galo pela última vez em 28 de setembro, quando marcou o gol do time alvinegro no empate com o Palmeiras, por 1 a 1, pela semifinal da Copa Libertadores.

Desde aquele jogo, que marcou a eliminação do Atlético na Libertadores, Vargas se recupera de entorse no tornozelo direito.

