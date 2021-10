Ao fim do triunfo por 1 a 0 sobre o Internacional, nesse sábado (2), Cuca foi enfático: “eu não tenho dúvida de que esta, até hoje, no campeonato, foi a vitória mais importante que nós tivemos”. A explicação é simples. O treinador sabia que o Alvinegro teria que dar uma resposta imediata no Brasileirão, após a eliminação nas semifinais da Libertadores, mesmo não estando 100% bem emocionalmente.

“A gente tinha a melhor campanha da Libertadores, uma invencibilidade, e é eliminado dentro dos critérios da competição, com o gol qualificado. E (o time) é posto em xeque quatro dias depois. Lógico que o emocional vai estar instável, o emocional do jogador e do torcedor. O jogo começou com a torcida pedindo raça para o time todo. Geralmente isso acontece quando ela não está plenamente satisfeita. E temos que tomar um cuidado enorme”, destacou.

Ele admitiu que o Atlético sentiu o peso da eliminação durante o primeiro tempo, mas que, no segundo, as coisas se encaixaram, sobretudo na questão emocional.

“Uma vitória que tira um peso enorme, porque é, quer queira ou não, um acerto de contas. O Brasil inteiro estava vendo como o Galo iria reagir a uma eliminação na Libertadores. Se vem um tropeço, todo mundo falaria: ‘pronto, vai afundar’. Era um jogo perigosíssimo, um adversário perigoso, e nós vencemos”, comentou.

E tão logo o Alvinegro ganhou, Cuca reuniu os jogadores para agradecer à Massa no gramado do Mineirão. “Levei o time para dentro do campo para mostrar ao torcedor que ele está representado. E ao jogador, que ele também está representado (pela torcida). Esse elo tem que ir até o final; estamos jogando com espírito, com alma, com coração, com tudo”, disse.

Ao fim do triunfo desse sábado, Cuca e os jogadores agradeceram o apoio da Massa

O Galo volta a campo nesta quarta-feira (6), às 19h, na Arena Condá, contra a Chapecoense, pela 24ª rodada do Brasileirão. A equipe mineira é líder da competição, com 49 pontos.

