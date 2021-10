Se tem um jogador que já passou e ainda passa pelos mais diversos momentos de frustração e alegria dentro do Galo, ele é Réver. O zagueiro já conquistou Campeonatos Mineiros (2012, 2013, 2020 e 2021), Copa Libertadores da América (2013), Recopa Sul-Americana (2014) e Copa do Brasil (2014), mas também já viu o time ficar para trás mesmo após uma boa temporada, como a do ano passado.

Neste ano, o Galo é líder isolado, com 53 pontos, está entre os três melhores ataques, com 38 gols marcados, e tem a melhor defesa do campeonato, com apenas 16 gols sofridos. E Réver analisa o bom momento do time.

“A gente fica muito feliz que o trabalho vem sendo reconhecido, até porque iniciamos o ano com nosso treinador debaixo de muita desconfiança, e nós, no dia a dia, jogo a jogo, estamos demonstrando o potencial que tem a equipe, que tem a comissão técnica. (...) A gente está indo jogo a jogo, ponto a ponto. Cada jogo é uma decisão para que a gente possa chegar a esse tão sonhado título que é o Campeonato Brasileiro, assim como a Copa do Brasil também”, afirma.

Mesmo com o cenário favorável para o Atlético, o jogador mantém a humildade, o respeito e o foco. Segundo ele, se o Galo achar que já está tudo ganho, “estará dando um tiro no pé”. “A gente sabe que o futebol não permite isso (relaxamento), então é manter a luzinha amarela acesa'', completou.

Diante do próximo duelo, que acontecerá nesta quarta (13), às 19h, no Mineirão, contra o Santos, clube que luta para não cair à Série B, Rever reconhece o peso do confronto.

"A gente sabe que o momento do Santos não é dos melhores; o Santos tem uma camisa tão pesada, é um clube tão grande! Então, a gente, sem sombra de dúvidas, sempre vai ter o respeito com a camisa do Santos. (…) E o maior respeito é jogar o futebol que a gente vem jogando. Isso demonstra a força do nosso elenco, a força do Atlético dentro da sua casa em busca de um só objetivo que vai ser sempre a vitória”, destaca.

Tardelli

Ainda sobre a partida contra o Santos, Rever falou sobre seu ex-companheiro de time, Diego Tardelli, que agora joga no Peixe.

“Diego é um cara que eu tenho um carinho muito grande, um respeito por tudo que ele já fez pelo futebol. Então, é um parceiro que o futebol me deu, fico muito feliz também por ele estar vivendo uma experiência nova com a camisa do Santos, outro clube gigante que passa pela sua carreira. Espero que neste confronto a gente consiga se dar melhor em cima do Diego e que possamos sair com essa vitória. Podemos torcer pra ele na próxima rodada”, diz.

Renovação de contrato

Réver renovou, outra vez, o contrato com o time do Atlético. O camisa 4 chegou em 2010 ao Galo, onde ficou até o início de 2015, passou pelo Inter e o Flamengo e retornou ao Alvinegro em 2019. Ele se mostra satisfeito com sua carreira e seu momento no time.

“Sem dúvida, um momento de muita alegria na minha carreira, fico muito feliz com essa renovação de um ano contrato (até o fim de 2022). Tenho certeza que vou dar meu melhor assim como sempre fiz com a camisa do Atlético. Sei também que o ciclo vai chegar ao fim, como todo ciclo chega ao fim, mas momentaneamente estou muito feliz, realizado de poder estender meu contrato’’, diz.

Mesmo com tanta história, Réver mantém o espírito competitivo ao falar sobre o título do Brasileirão. “Esse título pra mim seria algo fundamental, é algo que eu almejo há muito tempo, principalmente com a camisa do Atlético! Então é um sonho que vai se tornar realidade, fico muito feliz e quem sabe eu possa estar aumentando minha galeria de troféus”, aspira.

Atlético x Santos: prováveis escalações e onde assistir ao jogo desta quarta-feira

Internacional x América: prováveis escalações e onde assistir ao jogo desta quarta-feira

13 motivos para o torcedor do Atlético ficar otimista para o bicampeonato brasileiro