O América enfrentará o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (13), às 21h30. A partida acontece pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e representa grande oportunidade para o Coelho (31 pontos) subir na tabela, passando do décimo para o oitavo lugar, se vencer e ainda contar com tropeços de Athletico-PR e Fluminense.

O Alviverde vem de um empate com o Juventude (1 x 1) e já emenda oito partidas de invencibilidade, sendo quatro vitórias e quatro empates.

O anfitrião Internacional vem de uma goleada sobre a Chapecoense (5 x 2), dentro de casa, chegou aos 36 pontos e ocupa a sétima posição na tabela.

A última vez que as equipes se encontraram nesta temporada foi em 27 de junho, e o jogo terminou empatado em 1 a 1, no Independência.

América

Para esta partida, o time de Vagner Mancini não poderá contar com o meia Alê, pois o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.

O atacante Zárate também não vai participar do confronto, devido a um desconforto muscular sentido na coxa direita, desde o embate contra o Palmeiras, no dia 6.

Internacional

A equipe colorada ainda não divulgou nenhum possível desfalque.

Onde assistir

A partida será exibida no canal Premiere.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL

Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Mauricio (Caio Vidal), Taison e Patrick; Yuri Alberto

Técnico: Diego Aguirre

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Juninho Valoura; Felipe Azevedo, Ademir e Ribamar

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 13 de outubro (quarta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Estádio Beira-Rio

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Lorival Cândido das Flores, todos do Rio Grande do Norte

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (CBF)

TRANSMISSÃO: Premiere