O zagueiro Gabriel se tornou mais do que um prata da casa no Atlético. Apesar de não considerado ser titular no atual elenco - as vagas são ocupadas por Réver e Alonso -, o jogador de 26 anos teve vínculo renovado até dezembro de 2023 e, nesta temporada, completa uma década deste a assinatura do primeiro vínculo profissional com o alvinegro.

Com 148 partidas realizadas no 'time de cima', Gabriel é o jogador do elenco há mais tempo no clube. Apesar da ida ao Botafogo, onde ficou durante todos os meses de 2019, ele seguiu pertencendo ao Atlético.

O novo contrato do zagueiro foi publicado nesta terça-feira (30) no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). O antigo acabaria em dezembro. Na atual temporada, ele fez quatro dos cinco jogos da equipe no Mineiro, já que os considerados 'donos da posição' estavam sendo poupados.

