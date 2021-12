O rapper Djonga deu um soco em um segurança do Mineirão no último domingo (12) e foi conduzido pela Polícia Militar para a delegacia do estádio. A agressão aconteceu num dos camarotes, onde o músico acompanhava a partida entre Atlético e Athletico-PR, pela final da Copa do Brasil.

Em sua defesa, Djonga alegou ter sido vítima de discriminação e que ela teria sido iniciada na última semana, quando esteve no Mineirão para assistir ao jogo de entrega da taça de campeão brasileiro ao Atlético.

"Sobre racismo, discriminação, não dá para explicar", afirma o rapper, em vídeo divulgado em sua conta oficial no Instagram. "Uns vão acreditar, outros não vão. Uns vão falar que é vitimismo. Eu reagi, na maioria das vezes não reajo", acrescenta (assista ao vídeo abaixo).

Em nota, a administradora do Mineirão disse que o caso será investigado pela Polícia Civil.

"O Mineirão teve conhecimento do fato envolvendo o rapper Djonga e a equipe de vigilantes da área de hospitalidade, ocorrido no domingo (12), durante o jogo Atlético x Athletico-PR, pela Copa do Brasil. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de plantão, localizada no próprio estádio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O Mineirão lamenta e repudia qualquer ato de violência, e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações".

