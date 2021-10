Contra o Ceará, Diego Costa marcou seu terceiro gol pelo Atlético em quatro jogos no Campeonato Brasileiro

Recuperado de lesão que o afastou de quatro partidas, Diego Costa voltou a defender o Atlético nesse sábado (9). O camisa 19 saiu do banco de reservas e marcou o terceiro gol da vitória do Galo sobre o Ceará, por 3 a 1, no Mineirão.

Esse foi também o terceiro gol de Diego Costa no Campeonato Brasileiro em quatro partidas disputadas. O centroavante já havia balançado as redes no empate com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, e na vitória sobre o Sport, por 3 a 0.

A única vez que Diego Costa passou em branco no Brasileirão foi na vitória sobre o Fortaleza, por 2 a 0.

Em suas quatro participações no Campeonato Brasileiro, o centroavante foi titular apenas no duelo com o Sport. De acordo com dados do Footstats, ele mantém média de um gol a cada 49 minutos na competição nacional.

Ainda segundo o Footstats, Diego Costa finalizou seis vezes até no Brasileirão, tendo acertado o gol por três vezes. Ou seja, todas as bolas que foram na direção do alvo resultaram em gols para o Atlético. São necessárias duas finalizações para ele marcar um gol.

O camisa 19 terá a chance de ampliar seu ótimo retrospecto no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (13). Às 19h, o Galo receberá o Santos no Mineirão. A equipe comandada por Cuca lidera a competição, com 53 pontos.

