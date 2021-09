Enquanto grande parte do elenco do Atlético ganhou três dias de folga, após o empate com o Bragantino, no último domingo (29), alguns atletas vêm treinando na Cidade do Galo desde o início desta semana. É o caso do atacante Diego Costa, que, de acordo com a comissão técnica, necessita de cuidados especiais e ainda vai demorar cerca de um mês para atingir condições físicas ideais para suportar uma partida completa.

Foi o que enfatizou o preparador físico Cristiano Nunes nesta sexta-feira (3). “O Diego vem desde janeiro sem participar de jogos oficiais. Ele se apresentou a nós, treinou durante uma semana e disputou pouco mais de 30 minutos contra o Bragantino. Tem muito a evoluir. É um caminho mais longo para chegar à sua melhor forma. Evidentemente que há o comprometimento dele na rotina de trabalho. À medida que participe de cinco ou seis jogos oficiais, atingirá uma boa forma, capaz de suportar uma partida completa em boas condições”, relatou Nunes.

Essa série de “cinco ou seis jogos” compreenderia os confrontos com Fortaleza (12/9), Sport (18/9) e São Paulo (25/9), pelo Brasileirão, Fluminense (15/9), pela Copa do Brasil, e Palmeiras (21/9 e 28/9), pela Libertadores.

Diego Costa balançou as redes em sua estreia pelo Atlético

"Um período importante para Diego recuperar sua melhor condição (referindo-se ao tempo até o embate com o Fortaleza). Evidentemente será importante a participação dele em jogos para sua melhor forma", destacou Nunes.

Diego Costa desembarcou em Belo Horizonte em 17 de agosto e fez sua estreia 12 dias depois, anotando o gol de empate contra o Bragantino.

