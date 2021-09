Flamengo, Palmeiras, Bragantino e Fortaleza. Todos eles são concorrentes do Atlético na luta pelo título do Brasileiro, na visão do zagueiro alvinegro Nathan Silva. Na visão dele, se manter no topo da tabela de classificação não será tarefa fácil ao Galo, mas o otimismo do beque é proporcional ao respeito pelos adversários.

“Fizemos um primeiro turno muito bom e equilibrado. Se nos mantivermos assim no segundo turno temos totais chances de conquistar esse grande título. (…) É ter os pés no chão, muita humildade, muito trabalho e muita dedicação. Temos um grupo muito ciente dentro daquilo que estamos fazendo, e que a gente continue na mesma pegada e possa trazer esse título", afirmou o defensor.

Ainda invicto com a camisa do Galo (nove triunfos e quatro empates), Nathan Silva ressaltou a importância dos três dias de descanso que ele e grande parte do elenco tiveram, antes do retorno às atividades nesta quinta-feira (2). Porém, se engana quem pensa que o zagueiro ficou no modo “sombra e água fresca”.

"Nesse pouco tempo que tivemos de folga, aproveitei para treinar para não chegar aqui ‘zerado’. Foram dias importantes, que passei com minha família e meus amigos na minha cidade natal (Oliveira). Acredito que todos tiraram um tempo também para descansar ou viajar. Agora é aproveitar esses dez dias para trabalhar bem”, disse, referindo-se ao período de preparação até o próximo duelo, com o Fortaleza, em 12 de setembro, no Castelão, pela 20ª rodada da Série A.

Atuações

Por questão de detalhe, o Atlético não superou Fluminense e Bragantino, fora de casa, pelo Brasileirão. Para o zagueiro, os dois empates não reproduziram aquilo que o time alvinegro desempenhou em campo. Todavia, as performances de alto nível podem ser a premissa de que a equipe mineira continuará forte para o restante do campeonato.

"Entramos em todos os jogos para vencer, e não será diferente para os próximos. A gente está tranquilo em relação a isso, e nosso rendimento tem sido muito bom. É saber aproveitar melhor as chances que tivemos para conquistarmos grandes vitórias e continuarmos na liderança do Brasileiro", declarou.

