O volante Jair deve voltar a campo no dia 12 de setembro, às 16h, contra o Fortaleza, no Castelão, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo menos, esta é a expectativa do departamento médico e da comissão técnica do Atlético.

Nesta sexta-feira (3), em entrevista na Cidade do Galo, o preparador físico Cristiano Nunes deu boas notícias com relação ao processo de recuperação do meio-campista.

"O Jair está em seu final de processo de cicatrização (de uma lesão na parte posterior da coxa direita), e creio que nos próximos dias vai estar na transição (para o campo). Vamos procurar evoluir (essa recuperação) para que ele esteja em condições de retornar e estar à disposição do professor Cuca contra o Fortaleza”, afirmou.

Jair se machucou no dia 18 de agosto, na vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, no Mineirão, pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Com a camisa alvinegra, o atleta soma 101 jogos e 11 gols.

