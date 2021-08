Do vice-campeão da Terceira Divisão do Campeonato Paulista, o Primavera, à titularidade no Cruzeiro e à luta pelo acesso do time celeste à Série A do Brasileiro. Este é o momento vivido pelo atacante Dudu, um dos xodós de Vanderlei Luxemburgo.

“Foi uma surpresa para mim começar o jogo contra o Náutico como titular. Um momento que foi surreal. E inesquecível (o duelo com o Confiança, no Mineirão, com a presença da torcida). Fiquei imaginando o Mineirão lotado e apoiando a todo tempo. Queria encontrar com a torcida mais vezes”, relatou o avante.

Apesar de salientar o início difícil de trajetória nesta passagem pela equipe profissional do Cruzeiro, ele espera colaborar bastante daqui para frente e cada vez mais cravar um espaço entre os 11 principais.

“É a realização de um sonho. Passei pela base daqui em 2016. Não deu certo ficar aqui no Cruzeiro. Quando recebi a notícia (de voltar para o Cruzeiro) foi inesquecível, pelo grande clube que é e pela torcida gigante que tem. Espero dar muitas alegrias. Vou tentar dar o melhor dentro de campo, e vai ser assim sempre”, disse ele, sempre atento aos conselhos do Luxa.

“Ele passa cada vez mais confiança aos jovens. Nos finais dos treinamentos, ele me explica um algo a mais, questão de finalizações, passes... Um cara que sempre tenta ajudar da melhor maneira possível. Isso para mim é algo que pode agregar bastante”, comentou.

Inspiração

Indagado sobre suas inspirações no futebol, Dudu apontou dois atacantes.

“Dois caras que são referência são o Lewandowski, pela idade que tem e pelo que vem construindo no futebol, e o Bruno Henrique. Até fizeram comparações comigo e com ele (Bruno Henrique), um cara rápido que gosta de fazer gols. Espero produzir tudo que ele faz, que são gols, e dar muitas alegrias à nação celeste”, disse.

Dudu tem Bruno Henrique como espelho no futebol