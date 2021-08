Após ter sido submetido a exames de imagem, o lateral-direito Norberto teve detectada uma lesão na parte posterior da coxa direita. De acordo com a assessoria do Cruzeiro, o atleta já iniciou o tratamento na Toca II.

Embora não faça uma previsão para o retorno do jogador aos gramados, a Raposa informa que ele vai desfalcar a equipe nos próximos compromissos da temporada. Ou seja, no mínimo, contra o CRB, no Rei Pelé, neste domingo (29), e o Goiás, na Serrinha, no dia 4 de setembro.

Norberto se machucou na última sexta-feira (20), logo no início da partida diante do Confiança. Aos 10 minutos, foi substituído pelo meia Claudinho, e Rômulo acabou deslocado para a lateral direita.