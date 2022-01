Edu (d) entrou no segundo tempo e marcou o terceiro gol do Cruzeiro na vitória sobre a URT

Um dos reforços do Cruzeiro para a temporada 2022, o atacante Edu começou no banco de reservas a partida contra a URT, nesta quarta-feira. Acionado na etapa final, ele marcou o terceiro gol da Raposa na vitória por 3 a 0, no Independência.

Apesar de balançar as redes em sua estreia, o camisa 99 preferiu destacar os feitos coletivos. “Fico muito feliz por ter feito uma estreia com uma camisa tão pesada como a do Cruzeiro. O mais importante sempre será o resultado coletivo. Foi muito importante começar o Campeonato Mineiro, que é muito equilibrado, com três pontos. Uma vitória traz confiança para o trabalho”, disse em entrevista a O Tempo.

Artilheiro da última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Brusque, Edu disputará posição com Thiago, que foi titular e marcou o primeiro gol do Cruzeiro na “ERA SAF”.

“O Thiago foi feliz no primeiro tempo. Fui feliz no segundo. A gente se dá muito bem no dia a dia. Quem for a primeira opção estará ali para ajudar. Nós nos respeitamos ao máximo, para ajudar o Cruzeiro”, comentou Edu.

“O centroavante ressaltou a intenção de ajudar a Raposa nessa nova fase de sua história. A opção será sempre do Paulo (treinador Paulo Pezzolano). Ele que manda no dia a dia, no nosso grupo. Se for para jogar 10, 40 ou 90 minutos, quero fazer parte dessa reconstrução. Da forma como o Paulo quiser ajudar”, complementou.