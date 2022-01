A quarta-feira (26) reservaria algo mais especial ao atacante Thiago do que a titularidade no duelo com a URT, no Independência, na estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Aos 42 minutos de partida, ao completar para as redes o cruzamento de Rafael Santos, ele se tornou o primeiro jogador do clube a marcar gol na Era SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

"Fico feliz por mais uma vez marcar gol com a camisa do Cruzeiro, começar o ano bem, com oportunidades novas. E quero aproveitar. Parabenizar o trabalho do professor, trabalho excelente que tem feito. Estou superfeliz", afirmou ele, no intervalo, a O Tempo.

O tento se torna ainda mais emblemático por ter sido visto in loco por Ronaldo, especialista da posição e que assinou no dia 18 de dezembro a intenção de compra de 90% das ações do Cruzeiro SAF.

Retrospecto

Este foi o oitavo gols de Thiago em 57 partidas realizadas com a camisa celeste. Na temporada 2020, ele anotou três tentos em 27 jogos. Em competições de 2021, foram quatro bolas na rede em 29 duelos.

