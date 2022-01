O argentino Antonio "El Turco" Mohamed assinou contrato com o Atlético até o fim da temporada 2022

Confirmado como comandante do elenco do Atlético para a temporada 2022 e aguardado em Belo Horizonte neste domingo (16), Antonio Mohamed é o 14º treinador estrangeiro da história do clube. E antes dele, o Galo teve outros dois treinadores argentinos: Gregório Suarez e Jorge Sampaoli. Diferentemente dos dois compatriotas, “El Turco” tenta fazer história pela agremiação mineira.

Suarez

Gregório Suarez esteve à frente do Atlético no primeiro semestre de 1944 e não conquistou título. Ao todo, somou 16 partidas, sendo dez vitórias, quatro empates e duas derrotas.

A estreia se deu no dia 16 de fevereiro daquele ano, no empate em 2 a 2 com o Santos, em um amistoso. A despedida foi a derrota por 2 a 1 no clássico com o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro.

Sampaoli

Jorge Sampaoli chegou ao Atlético em março de 2020, permanecendo no clube até fevereiro de 2021. No total, comandou o time em 44 ocasiões, tendo obtido 25 triunfos, nove empates e dez reveses e conquistado um Campeonato Mineiro (2020). No Brasileirão do mesmo ano, ficou em terceiro lugar.

Ele debutou pelo clube em 14 de março de 2020, nos 3 a 1 sobre o Villa Nova, no Castor Cifuentes, pelo Mineiro. O último duelo ocorreu em 21 de fevereiro de 2021, nos 3 a 2 em cima do Sport, em Recife.

“El Turco”

Antes de chegar a um acordo com Mohamed, a diretoria do clube alvinegro tentou outros três treinadores, mas não obteve sucesso nas negociações com os portugueses Jorge Jesus e Carlos Carvalhal e com o argentino Eduardo Berizzo.

"El Turco" esteve presente em um dos momentos mais marcantes da história do Atlético. Ele foi o comandante do Tijuana na Copa Libertadores de 2013. Nas quartas de final, o time mexicano foi eliminado pelo Atlético, depois de Victor defender, com o pé esquerdo, um pênalti cobrado por Riascos nos minutos finais.

Foi no futebol mexicano onde o treinador mais se destacou, sobretudo como técnico do Monterrey; em duas passagens por lá, foram três títulos. Em 2017 e 2020, levou a Copa Mexicana. Já em 2019, foi a vez de ser campeão da Liga Mexicana.

“El Turco” estava livre no mercado desde 25 de novembro de 2020, quando pediu demissão do Monterrey após eliminação na repescagem do Torneio Apertura.

Os técnicos estrangeiros da história do Atlético:

1928 e 1931: Eugenio Marinetti Medgyessy (Hungria)

1944: Gregório Suarez (Argentina)

1945: Ignác Amsel (Hungria)

1946 a 48: Felix Magno (Uruguai)

1947: Dario Letona (Peru)

1950 a 51, 1955 a 56 e 1958: Ricardo Diez (Uruguai)

1954 a 55: Ondino Vieira (Uruguai)

1967 a 68: Fleitas Solich (Paraguai)

1985: Olivera (Uruguai)

1999: Dario Pereyra (Uruguai)

2016: Diego Aguirre (Uruguai)

2020: Rafael Dudamel (Venezuela)

2020 a 2021: Jorge Sampaoli (Argentina)

