Em ótima fase e com dois importantes jogos contra times paulistas pela frente, o Atlético vive um clima de muita expectativa e ansiedade. O Galo enfrenta o São Paulo, neste sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, na terça-feira (28), pela Copa Libertadores.

Zaracho, um dos destaques atuais do time, falou nesta sexta-feira (24) o que espera das próximas partidas e sobre sua relação com o time. O meia reafirmou a importância do comprometimento da equipe em ambos os duelos, sem priorizar um ou outro. “Cada jogo é uma final para nós, é sempre 100%”, afirmou.

Nesta temporada, o jogador está correspondendo às expectativas. Ovacionado pela imprensa, ele diz que a boa adaptação e o companheirismo dentro do Atlético o tornam um atleta melhor a cada dia, a ponto de ser o vice-artilheiro da equipe na temporada, ao lado de Nacho e Vargas, cada um deles com oito gols – o goleador é Hulk, com 21 bolas na rede.

A próxima partida terá 30% da capacidade do estádio liberada para os torcedores, e o meio-campista se mostra otimista com relação a isso. “Já fui torcedor, já quis jogar e não podia”, disse Zaracho, demonstrando concentração e foco para presentear a Massa.

