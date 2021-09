O Atlético receberá o Palmeiras nesta terça-feira (28), às 21h30, no Mineirão para decidir a semifinal da Copa do Brasil. Desta vez, os torcedores atleticanos poderão ir ao estádio, desde que respeitem as normas de seguranças propostas pela Prefeitura de Belo Horizonte (confira o vídeo abaixo).

🎥 Para o jogo de amanhã, dia 28, o presidente Sérgio Coelho gravou uma mensagem especial para você, torcedor, que vai ao estádio. Confira!#VamoGalo #ContinenteAtleticano 🏴🏳️ pic.twitter.com/uomDFelGUG — Atlético 😷 (@Atletico) September 27, 2021

O presidente do clube, Sérgio Coelho, foi às redes sociais do time para relembrar os torcedores de usar máscaras, chegar mais cedo e evitar aglomerações. “Se vocês fizerem sua parte, certamente teremos público em todos os nossos jogos durante esse ano aqui em BH”, prometeu Sérgio.

Além da obrigatoriedade de apresentação do exame negativo para Covid-19, medidas mais severas foram adotadas. O entorno do estádio será fechado, os portões ficarão abertos até 1h antes da partida, e haverá venda de bebidas alcoólicas para não gerar aglomeração dentro do Mineirão.

