Depois de empatarem por 0 a 0 no Allianz Parque, Atlético e Palmeiras se reencontram nesta terça-feira (27), às 21h30, no Mineirão, para decidir quem avança à final da Copa Libertadores.

As duas equipes têm dúvidas nas escalações e a confirmação de quem começa jogando deve ficar para poucas horas antes de a bola rolar. Veja quais as prováveis escalações, onde assistir ao jogo e também qual será a arbitragem.

Provável escalação do Atlético

As dúvidas da escalação do Galo se concentram, principalmente, no ataque. O técnico Cuca não descartou a possibilidade de contar com os atacantes Diego Costa, Savarino e Keno.

Diego Costa sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo de ida das semifinais da Libertadores, contra o Palmeiras. O Atlético não informou a gravidade da lesão e divulgou que o centroavante faria tratamento intensivo até a partida de volta. Nesta segunda, imagens da TV Galo mostraram que ele esteve em campo durante treinamento na Cidade do Galo.

Savarino também participou da atividade desta segunda. Na última quinta-feira, ele iniciou a transição para os gramados, depois de se recuperar de lesão no tendão do adutor da coxa direita. O venezuelano se lesionou quando defendia a seleção de seu país contra o Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, em 9 de setembro.

Já Keno não viajou a São Paulo, onde o Galo enfrentou o Tricolor Paulista, no sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro. O clube informou que ele permaneceria em Belo Horizonte para se recuperar de uma virose.

Com a possibilidade de mudanças no ataque, o Atlético deve entrar em campo com: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Vargas e Hulk.

Provável escalação do Palmeiras

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira poupou seis jogadores que foram titulares contra o Atlético na partida de ida. O lateral-direito Marcos Rocha, o lateral-esquerdo Piquerez, o volante Felipe Melo, o meia Raphael Veiga e o atacante Rony não participaram da derrota para o Corinthians, por 2 a 1. Já Zé Rafael foi utilizado no decorrer da partida.

O Palmeiras fechou a preparação para enfrentar o Galo com treinamento tático e de cobranças de pênaltis. A equipe não tem nenhum desfalque para a partida desta terça-feira.

A provável escalação palmeirense tem Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Rony e Luiz Adriano (Wesley).

Onde assistir a Atlético x Palmeiras

A partida entre Atlético e Palmeiras, a partir de 21h30, será transmitida pelo SBT e pela Conmebol TV.

Para assistir pela Conmebol TV, é preciso assinar o canal.

Arbitragem

O colombiano Wilmar Roldán será o árbitro de Atlético x Palmeiras, auxiliado por Alexander Guzman e Jhon Leon, também da Colômbia.

O Var será Andrés Cunha, do Uruguai.

O que o Atlético precisa para se classificar para a final

Os gols marcados fora de casa são critério de desempate na Copa Libertadores. Assim, qualquer empate com gols nesta terça-feira classificará o Palmeiras para a final. Um novo 0 a 0 levará a decisão da vaga para os pênaltis.

Portanto, o Atlético precisa vencer, por qualquer placar, para avançar no tempo normal.

Quem se classificar enfrentará o vencedor do confronto entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Depois de vitória do time carioca por 2 a 0, no Rio de Janeiro, as duas equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Equador.

A final da Copa Libertadores será disputada em jogo único, no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

