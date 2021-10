Na semifinal, Atlético venceu o Fortaleza por 6 a 1 no placar agregado e agora enfrentará o Athletico-PR

De volta à final da Copa do Brasil depois de cinco anos, o Atlético disputará a decisão da competição nacional pela terceira vez. Diante do Athletico-PR, o Galo buscará seu segundo título.

A primeira vez em que a torcida atleticana celebrou a conquista da Copa do Brasil foi em 2014. Aquele título teve um gosto especial para o Alvinegro, já que foi alcançado com triunfo sobre o arquirrival Cruzeiro na final.

Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0, no Independência, o time então comandado por Levir Culpi ganhou também a partida de volta, por 1 a 0, no Mineirão.

O Galo voltou à decisão em 2016. Porém, naquele ano, o título da Copa do Brasil ficou com o Grêmio.

No primeiro jogo, o Atlético foi derrotado diante de sua torcida no Mineirão por 3 a 1. Depois daquele revés, o técnico Marcelo Oliveira foi demitido, mas a mudança de comando não foi suficiente para uma virada no confronto.

Com Diogo Giacomini como treinador interino, o Alvinegro empatou com o Tricolor Gaúcho, por 1 a 1, na Arena do Grêmio. O gol atleticano foi marcado por Cazares, em chute do meio de campo.

Maiores finalistas da Copa do Brasil

O Atlético é agora o sexto clube com mais presenças em finais da Copa do Brasil, ao lado de Fluminense, Internacional e do próprio Athletico-PR, todos com três decisões.

O maior finalista da Copa do Brasil é o Grêmio, com nove participações. O Tricolor conquistou cinco títulos, um a menos que o Cruzeiro, maior campeão do torneio nacional.

Clubes que mais chegaram à final da Copa do Brasil:

9 - Grêmio (5 títulos)

8 - Cruzeiro (6 títulos)

7 - Flamengo (3 títulos)

6 - Corinthians (3 títulos)

4 - Palmeiras (4 títulos)

3 - Athletico-PR (1 título)

3 - Atlético-MG (1 título)

3 - Fluminense (1 título)

3 - Internacional (1 título)

2 - Coritiba

2 - Santos (1 título)

2 - Sport (1 título)

2 - Vasco (1 título)

1 - Botafogo

1 - Brasiliense

1 - Ceará

1 - Criciúma (1 título)

1 - Figueirense

1 - Goiás

1 - Juventude (1 título)

1 - Paulista (1 título)

1 - Santo André (1 título)

1 - São Paulo

1 - Vitória

Leia mais:

Atlético já acumula R$ 78,1 milhões em premiações em 2021; valor pode chegar a R$ 144 milhões

Em busca de ‘doblete’ na temporada, Hulk marca mais um e se isola na artilharia da Copa do Brasil

Craque do jogo, Diego Costa comemora classificação e mira final de temporada sem lesões pelo Galo