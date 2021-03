Os bastidores do América seguem quentes nas últimas horas. Enquanto analisa a situação do atacante Ademir, que se recusou a acompanhar a delegação do Coelho no duelo com o Treze-PB, na última quinta (18), pela Copa do Brasil, o Alviverde acertou mais uma contratação para o setor ofensivo.

Trata-se do atacante Luiz Fernando, de 21 anos, que estava atuando pelo Athletico-PR, e chega emprestado pelo Tombense - detentor dos direitos econômicos do jogador - até dezembro de 2021

Antes de ser anunciado oficialmente pelo América, o que ocorreu na tarde desta sexta, o jogador já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto a estrear pela equipe comandada pelo técnico Lisca.

Luiz é o terceiro reforço para o ataque contratado pelo Coelho nesta temporada. Antes dele, chegaram ao CT Lanna Drumond os atacantes Ribamar e Leandro Carvalho.

Currículo

Revelado pelo Figueirense, Luiz Fernando conseguiu a rescisão com o clube catarinense em 2019. Em seguida, após se vincular ao Tombense, foi cedido ao Athletico-PR.

Enquanto atuava pelo time de aspirantes do Furacão, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e teve que passar por uma cirurgia que o deixou afastado por mais de sete meses.

Em razão da lesão, não disputou nenhuma partida oficial na temporada passada.

Ademir

A postura do atacante Ademir antes do confronto com o Treze-PB causou um mal-estar no América. Com propostas de outros clubes, o jogador se recusou a ir para o estádio Amigão, local da partida, com o restante da delegação.

Já ciente do interesse de outras agremiações por Ademir, a comissão técnica do América havia optado em iniciar a partida com o atacante no banco de reservas.

Entretanto, o jogador optou em permanecer no hotel para excluir qualquer possibilidade de entrar em campo diante da equipe paraibana. Caso tivesse entrado em campo nessa quinta, Ademir não poderia defender outra equipe nesta edição da Copa do Brasil.

Minutos após o ato de indisciplina do atacante, o presidente Alencar da Silveira Júnior deu entrevista a rádio Itatiaia classificando a ação como molecagem, e revelou que vai punir o atleta.

Contratado pelo Coelho em 2018, Ademir tem contrato com o América até dezembro de 2021.

Ainda de acordo com a rádio Itatiaia, os interessados no atacante de 25 anos são Athletico-PR e Palmeiras.

Ficha do jogador

Nome completo: Luiz Fernando Ferreira de Souza

Data de nascimento: 11/7/1999

Local de nascimento: Florianópolis (SC)

Altura: 1,74 m

Clubes: Figueirense-SC (até 2017), Tombense-MG (2018) e Athletico-PR (2019 a 2020).

Principais títulos: Campeonato Paranaense (2019 e 2020).