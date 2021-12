Na maior parte da temporada, os jogos do Atlético foram sinônimo de festa para a torcida. As grandes atuações, os títulos e a celebração do público nos estádios embalaram os últimos meses dos alvinegros. Na Arena da Baixada, palco do jogo de volta da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (15), às 21h30, diante do Athletico-PR, não foi diferente.

Centenas de torcedores deixaram Minas Gerais para se juntar aos atleticanos de Curitiba e apoiar o time comandado pelo técnico Cuca. Nos arredores do estádio, no espaço reservado aos visitantes, só festa, regada à famosa cervejinha – bastante consumida no calor que faz na capital paranaense – os alvinegros eram só alegria.

Gritos, cânticos e muito otimismo marcaram as horas que antecederam a partida na Arena da Baixada. Para o advogado Marcelo Chaves, de 36 anos, a mobilização da torcida do Galo não é novidade. “Isso (presença dos atleticanos na Arena) não é surpresa alguma. A torcida do Atlético sempre foi muito fanática e está, mais uma vez, fazendo uma festa fora de BH”, disse.

Já a administradora Ellen Cássia, de 34 anos, que veio com uma turma de amigos de BH, destacou a fase vivida pelo Atlético. “É muito importante para a gente estar aqui neste momento. É com muita alegria que estamos vendo esse momento do Galo, compartilhando com os amigos esse capítulo marcante da história. Vamos ganhar de 3 a 1, com dois gols do Hulk e um do Keno”, declarou.

Para Marcelo, Cássia e os outros milhões de atleticanos comemorarem o título da Copa do Brasil, o Galo pode perder por até três gols de diferença. Um triunfo do Furacão por quatro gols de vantagem leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Leia mais:

Torcedores se 'infiltram' em hotel onde o Galo está hospedado e fazem a festa com o elenco

Com direito a encontro com super-herói, atleticanos 'invadem' ponto turístico de Curitiba