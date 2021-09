Contra o Vasco, na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Vanderlei Luxemburgo apostou em dois centroavantes de ofício, Marcelo Moreno e Thiago. Já diante do CSA, neste domingo (26), às 16h, no Independência, caberá ao prata da casa comandar o ataque do Cruzeiro, já que o boliviano terá que cumprir suspensão.

Em evolução, Thiago espera colocar em prática os ensinamentos do Luxa para fazer a diferença. “Com a ajuda do professor e suas orientações, tenho buscado evolução dentro de campo e nos treinos do dia a dia. Não tenho dúvida de que com o incentivo da galera, da torcida, meu desempenho aumenta também. E espero ajudar a equipe com meu desenvolvimento dentro de campo”, diz.

Aliás, já que citou a China Azul, ele destaca mais um encontro com a torcida, desta vez no Horto. “Apoio da torcida é sempre importante. Nos jogos que tivemos em casa, a torcida foi fundamental naquele gás, naquele incentivo a mais. Não tenho dúvida de que contra o CSA não será diferente. Contamos com o incentivo para irmos em busca da vitória”, afirma.

Restando 13 rodadas para o fim da Série B, o Cruzeiro (31 pontos) está a 13 pontos do quarto colocado, o CRB (44). Apesar das chances remotas, Thiago ainda crê no acesso, embasado na melhora de rendimento do time com Luxemburgo no comando.

“Todos sabemos da dificuldade de conseguir o acesso neste momento, mas não vamos desistir enquanto houver chance. Enquanto matematicamente existir possibilidade, vamos atrás dos resultados positivos para conseguir o acesso”, declara.

