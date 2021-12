Se o sonho do bi da Libertadores foi adiado, o do bi do Brasileirão foi concretizado, e o bi da Copa do Brasil pode vir ainda 2021. Isso sem contar no bi em sequência que o Atlético obteve neste ano. “Um ano mágico”, como destacou o técnico Cuca, “orientado” pelos “4 R’s” a levar o Galo ao título da Série A.

“Quando a gente se reuniu com o Renato (Salvador), os Menin (Rubens e Rafael) e o Ricardo (Guimarães), eles falaram que era mais importante o Brasileiro que a Libertadores. Nós fizemos um ano mágico e ainda temo um título para disputar com o Athletico-PR. Fizemos uma campanha maravilhosa na Libertadores e fomos campeões mineiros”, afirmou à Globo.

“Temos 81 pontos no Brasileiro, e ser campeão dessa forma era tudo que queríamos para coroar este ano", completou.

Os atleticanos celebraram o título brasileiro com a Massa na madrugada desta sexta-feira (3), no Centro de BH. O time volta a campo neste domingo (5), às 16h, contra o Bragantino, no jogo da entrega da taça.

