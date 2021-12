Um dos reforços do Cruzeiro para a próxima temporada, o meia João Paulo destacou o desafio de vestir a camisa celeste em 2021 e ressaltou o motivo ter se transferido ao clube. "Escolhi pela camisa pesada, por ser um clube gigante, de tradição, e por ser uma oportunidade muito boa para mim. Fiquei muito feliz e aceitei o desafio", afirma.

Ex-atleta do Tombense e do Atlético-GO, o armador disse que prefere atuar pelo meio, mas que também pode jogar pelos lados do campo, como o fez em outros times. O mais importante, como enfatizou, é a vontade dentro das quatro linhas.

"Vou procurar dar o melhor nos jogos. Foi assim nas equipes que passei, e no Cruzeiro não será diferente para fazer um grande ano com todos que fazem parte do clube. E que no fim do ano (2022) possamos colocar o Cruzeiro na Série A, que é o lugar dele", diz.

E apontou suas principais características: “apoiar (ao ataque), dar um passe de deixar o atacante na cara do gol e boa finalização. E no decorrer do ano, mostrar o melhor em cada situação", comenta.

Leia mais:

Cruzeiro anuncia permanência do atacante Vitor Leque na Toca II

Cruzeiro confirma a renovação de contrato com o meia Giovanni

Edu não coloca meta de gols para 2022, mas espera ajudar a 'resgatar a história do Cruzeiro'