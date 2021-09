O Cruzeiro melhorou bastante o nível de atuações e até de resultados desde a chegada de Vanderlei Luxemburgo, tanto que o time segue invicto com o treinador nesta Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o excesso de empates freia a evolução e o objetivo da equipe de lutar por uma vaga na elite nacional.

Em sete partidas disputadas sob o comando do Luxa, a Raposa ganhou três (sobre Brusque, Náutico e Confiança) e empatou quatro (com Vitória, Sampaio Corrêa, CRB e Goiás).

Dos 21 pontos disputados com o técnico da Tríplice Coroa, o time celeste obteve 13, o que significa um aproveitamento de 61,9%.

Se tivesse o desempenho da terceira Era Vanderlei Luxemburgo desde o início do campeonato, o Cruzeiro estaria hoje em segundo lugar no torneio, atrás do Coritiba, que tem 65,2% de rendimento. O CRB, atual vice-líder, possui 60,6%.

No entanto, a realidade é outra, e a Raposa ocupa a 14ª posição, com 26 pontos, 12 a menos que o Botafogo, quarto colocado.

