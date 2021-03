Os dois rivais iniciavam o segundo turno do Campeonato Brasileiro depois de viverem situações opostas na primeira etapa da competição.

Isso porque quatro dias antes, o Cruzeiro tinha vencido seu grupo com um 2 a 0 sobre o Flamengo, em Cariacica-ES, e garantido presença nas semifinais da competição.

Já o Atlético, tinha sido vice-lanterna da sua chave, com campanha superior apenas a do União São João-SP.

O favoritismo, pelo melhor momento, era todo cruzeirense. Mais uma vez o clássico mostrou que é um jogo diferente.

Mais do que tentar evitar o rebaixamento, o Galo tinha no returno sua última chance de seguir brigando pela taça.

E fez uma atuação segura, sabendo administrar a empolgação cruzeirense. Aos 29 minutos, Vanderci foi expulso. Na cobrança da falta, a bola sobrou para Cairo, que fuzilou Dida, decretando o 1 a 0.

O Atlético passou a ter o contra-ataque e chegou aos 2 a 0 com a “Lei do ex”. O lateral Dinho, destaque do clássico, apanhou a bola, passou por adversários e chutou da entrada da área, no canto esquerdo de Dida.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 2

Taffarel; Dinho, Ronaldo, Jorge Luiz e Paulo Roberto Prestes; Carlos, Doriva, Cairo e Leandro Tavares (Clayton); Renaldo (Júlio César) e Ézio (Euller). Técnico: Procópio Cardozo

CRUZEIRO 0

Dida; Paulo Roberto (Luiz Fernando), Vanderci, Rogério e Nonato; Fabinho, Belletti, Alberto e Marcelo Ramos (Ademir); Paulinho McLaren e Dinei (Sotelo). Técnico: Ênio Andrade

DATA: 12 de outubro de 1995

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Campeonato Brasileiro

GOLS: Cairo, aos 30, e Dinho, aos 36 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Lincoln Afonso Bicalho, auxiliado por Marco Antônio Martins e Marco Antônio Machado

CARTÃO VERMELHO: Vanderci (Cruzeiro)

CARTÃO AMARELO: Dinho, Ézio e Leandro Tavares (Atlético); Dinei, Sotelo, Ademir e Luiz Fernando (Cruzeiro)

PÚBLICO: 65.189

RENDA: R$ 583.110,00

