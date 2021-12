O dia 15 de dezembro deste ano representou a data do último confronto de Cuca pelo Atlético. E também a última vitória do treinador no comando da equipe. O encerramento de sua passagem pelo clube foram os 2 a 1 para cima do Athletico-PR, na Arena da Baixada, selando o título da Copa do Brasil.

Curiosamente, foi também sobre o Furacão que o treinador obteve seu primeiro triunfo pelo Alvinegro. Isso se deu em 31 de agosto de 2011, em um cenário diferente.

Depois de uma série de seis derrotas seguidas, Cuca viria a alcançar sua primeira vitória pelo Atlético em Curitiba, por 1 a 0, diante do Athletico-PR, pelo Brasileirão. Na ocasião, o Galo brigava contra o rebaixamento e conseguiu se safar da degola naquela edição.

Nos anos seguintes, ainda com Cuca no comando, chegou a dois títulos do Mineiro, em 2012 e 2013, e à conquista da Libertadores, em 2013.

Time de infância do técnico, o Athletico-PR não ganhou uma partida sequer do Galo em 2021, ano do retorno do treinador. Foram quatro vitórias alvinegras, duas pela Série A e duas pela Copa do Brasil.

