A diretoria de Competições da Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou o calendário das disputas mineiras de 2022. Os campeonatos começam no dia 26 de janeiro e vão até 3 de dezembro, com modalidades feminina e masculina.

No próximo ano, haverá a volta do Mineiro sub-14 e sub-15 e a estreia da Taça BH de futebol feminino.

A temporada se iniciará no dia 26 de janeiro com o Módulo I do Estadual masculino e termina no dia 3 de abril. São 14 datas disponíveis para os jogos. O Módulo II começa no dia 19 de março e vai até 9 de julho e conta com 17 datas.

As competições de base masculina sub-20, sub-17 e sub-15 se iniciam no dia 9 de abril. O primeiro campeonato termina no dia 10 de setembro, e os outros, no dia 3 do mesmo mês.

A Taça BH de futebol feminino, agora organizada pela FMF e com a participação de equipes amadoras, acontecerá entre os dias 15 e 30 de julho.

Em seguida, o Campeonato Mineiro Sub-14 fará sua estreia no dia 6 de agosto e vai até o dia 15 de outubro. Também em agosto, a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro masculino começará no dia 13 e, com 16 datas disponíveis, terminará no dia 26 de novembro.

Para finalizar a temporada, o Estadual feminino começará no dia 24 de setembro e está previsto para acabar no dia 3 de dezembro, com 11 datas disponíveis.

O documento está disponível no site da Federação, por meio deste link.

Leia mais:

Atlético vota definição de orçamento para 2022 nesta terça

Atlético oficializa empréstimo de Alan Franco para o Charlotte, dos Estados Unidos

Sérgio Coelho diz que encaminhou à CBF pedido de reconhecimento do título brasileiro de 1937 do Galo