A emoção desta sexta-feira (27) é diretamente proporcional ao choro de alegria ao fim das cobranças de pênalti contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores, quando foi herói. "É difícil encontrar palavras para descrever o que estou sentindo", disse Everson, convocado pela Seleção Brasileira para as Eliminatórias Sul-Americanas.

Tanto no Instagram, quanto em comunicado via assessoria de imprensa, o goleiro deixava claro o quanto esse chamado de Tite representa à sua carreira, após passar pelas quatro divisões do futebol brasileiro.

”Estou muito emocionado. Muito mesmo. Passa um filme na cabeça, e só quem esteve ao meu lado durante esses anos sabe o que a gente sofreu. Queria agradecer, demais, à toda minha família, principalmente à minha esposa, Rafaela. Ela foi meu alicerce nos piores momentos e não me deixou desistir de ir em busca dos meus sonhos. Graças a essa força e nossa perseverança, chegamos até aqui”, declarou, via assessoria.

”Também não posso deixar de agradecer a todos os clubes e pessoas que confiaram no meu futebol e abriram as portas para que eu pudesse desempenhar meu trabalho. Nada do que está acontecendo na minha vida seria possível sem a ajuda de todos vocês. Cada um foi fundamental para essa minha trajetória. Aproveito para agradecer de forma especial ao Atlético Mineiro. Desde meu primeiro dia no clube, percebi que todos confiavam em mim e me senti em casa. Eu e minha família estamos extremamente felizes em Minas Gerais e ainda iremos conquistar muitas coisas por aqui”, completou.

No Instagram, ele relembrou o "menino sonhador, que sonhou durante toda a infância" e que está transformando esses desejos em realidade.

"Diariamente, tenho o prazer e o privilégio de poder realizar alguns desses sonhos! E hoje realizei um dos meus maiores deles. (...) Saí para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro e, aos poucos, fui subindo, degrau por degrau, superando adversidades e muitos desafios. Fui da Série D para a C, depois para a B e, alguns anos depois, consegui chegar na elite do futebol nacional. (...) Às vezes, cansa remar contra a correnteza, mas eu nunca desisti", disse.

