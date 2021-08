O Atlético entra em campo neste domingo (29), às 20h30, contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, podendo ser campeão simbólico da primeira metade do Brasileirão e tentando manter a possibilidade de alcançar sua melhor campanha em um turno da Era dos Pontos Corridos da competição.

Caso ganhe do time de Bragança Paulista, o Galo iria a 41 pontos e não poderia ser ultrapassado por outro clube ao fim do primeiro turno, com uma rodada de antecedência.

Isso porque o Palmeiras só poderia chegar a 38 pontos. O Fortaleza também atingiria esse número do Verdão, mas não passaria o Galo pois ficaria com menos vitórias.

Já o Flamengo, atualmente com 31 pontos e um jogo a menos que os mineiros, pode terminar o turno com, no máximo, 40 pontos.

Caso o Galo perca para o Bragantino, a disputa pelo título simbólico do turno dependeria dos duelos de Atlético, Palmeiras e Flamengo na última jornada, adiados pela CBF e ainda sem datas definidas.

2012 x 2021

A melhor campanha do Alvinegro em um turno da competição ocorreu em 2012, quando alcançou 43 pontos. Na ocasião, a equipe era comandada por Cuca, mesmo treinador desta temporada. E o técnico pode bater seu próprio recorde se o Atlético superar o Bragantino e o Grêmio: chegaria a 44 pontos.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo

Técnico: Maurício Barbieri

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Zaracho e Nacho Fernández; Savarino, Vargas e Hulk

Técnico: Cuca

DATA: 29 de agosto de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 20h30

LOCAL: Nabi Abi Chedid

CIDADE: Bragança Paulista (SP)

MOTIVO: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC/Fifa) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere e SporTV



